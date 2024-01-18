В Китае создали новый коронавирус с абсолютной смертностью

Опыты показали смертность в 100% от созданного китайскими учеными нового коронавируса.

Китайские учёные создали новый вирус из рода коронавирусов со смертностью 100%. Исследователи проводили испытания на подопытных грызунах, все животные погибли, говорится в материале, опубликованном на научном портале Biorxiv. Информацию об этом приводит интернет-издание LIFE.

По словам специалистов из Пекинского университета химических технологий и Исследовательского центра клинической медицины в Китае, новый вирус GX_P2V (short_3UTR), созданный на основе вируса GX/2017, обладает очень высоким уровнем летальности. Свои исследования они проводили на трансгенных мышах, которым добавили человеческий ген, облегчающий инфекции доступ к клеткам. В течение семи-восьми дней все грызуны погибли, при этом вирус поразил множество органов, включая мозг и лёгкие.

Патоген учёные обнаружили у малайзийских панголинов. Как отмечают исследователи, он передаётся воздушно-капельным путём.