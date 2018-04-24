В клубах "Фитнес Империи" проходят дни сгорающих скидок

Одна из крупнейших сетей фитнес-клубов в Петрозаводске призывает поспешить с покупкой абонементов.

Погода не спешит радовать, поэтому это делает современная и крупнейшая сеть фитнес-клубов в Петрозаводске.

С 24 по 30 апреля купи абонемент в любой клуб "Фитнес Империи" с очень приятной выгодой. Акция стартует со скидки 1000 рублей (в день выхода данной публикации скидка составляет 950 рублей), но уже на следующий день она станет меньше. Советуем поторопиться!

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