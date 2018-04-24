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Новости. Общество
10:48, 24 Апреля 2018

В клубах "Фитнес Империи" проходят дни сгорающих скидок

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Одна из крупнейших сетей фитнес-клубов в Петрозаводске призывает поспешить с покупкой абонементов.

Погода не спешит радовать, поэтому это делает современная и крупнейшая сеть фитнес-клубов в Петрозаводске.

С 24 по 30 апреля купи абонемент в любой клуб "Фитнес Империи" с очень приятной выгодой. Акция стартует со скидки 1000 рублей (в день выхода данной публикации скидка составляет 950 рублей), но уже на следующий день она станет меньше. Советуем поторопиться!

Подробнее по ссылкам:
fitnes-ptz.ru
vk.com/fitnes_imperia

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