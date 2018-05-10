"В когорте правительственных назначенцев пока нет ни одного руководителя из региона"

Политолог Олег Реут выделил самые важные тенденции формирования нового состава правительства Дмитрия Медведева для Карелии.

Самое время провести сравнение происходящего в Москве с тем, какие приоритеты, судя по структуре своей деятельности, декларирует карельское правительство. Обращают на себя внимание приоритеты в распределении вице-премьерских должностей. Первым заместителем Медведева станет Антон Силуанов, который при этом продолжит руководить министерством финансов России.

В Карелии же единственным заместителем премьер-министра, одновременно находящимся во главе органа исполнительной власти, является Владимир Лабинов, министр сельского и рыбного хозяйства республики. И министр финансов, и министр экономического развития и промышленности Карелии обладают значительно меньшим объёмом властных полномочий.

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