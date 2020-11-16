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В колонии Карелии не принимают посылки из-за коронавируса

Новости. Общество
16:11, 17 Ноября 2020
фото: © depositphotos.com
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Прекращен прием посылок и передач подозреваемым, обвиняемым и осужденным, содержащимся в ИК-9, сообщили в УФСИН России по Карелии.

В соответствии с распоряжением Управления с 16 ноября введен режим особых условий в исправительной колонии №9 на Птицефабрике в Петрозаводске на 30 суток. На этот месяц прекращен прием посылок и передач подозреваемым, обвиняемым и осужденным, содержащимся в ИК.

В ведомстве напомнили, что в исправительных учреждениях и следственных изоляторах продолжают действовать ограничительные мероприятия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в республике. Так, ограничения касаются длительных и краткосрочных свиданий с родственниками, проведения массовых деловых, спортивных и культурных мероприятий.

"Просим родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к существующим ограничительным мероприятиям. Указанные меры продиктованы исключительной необходимостью защиты здоровья ваших близких от заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении Управления.

Ранее сообщалось, что заключенные в Карелии приняли участие в конкурсе православной живописи.

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