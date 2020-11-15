Заключенные в Карелии приняли участие в конкурсе православной живописи

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса православной живописи осужденных "Явление", сообщили в УФСИН Карелии.

В творческом состязании, которое проводилось рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде лишение свободы, приняли участие 5 учреждений уголовно-исполнительной системы Карелии. Все работы были посвящены одной теме – "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа".

При оценке картин жюри учитывали способ, технику написания и следование теме конкурса.

По итогам регионального этапа конкурса места распределились следующим образом: первое место заняла работа осужденного исправительной колонии № 1, второе место у РБ-2, третье место ИК-7.

Работа победителя направлена для участия в финальном этапе Всероссийского конкурса.

Ранее сообщалось, что осужденный из РБ-2 Медвежьегорска создал картину "Святой князь и великий воин Александр Невский", чтобы принять участие в конкурсе православной живописи "Явление".