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Заключенные в Карелии приняли участие в конкурсе православной живописи

Новости. Общество
17:40, 16 Ноября 2020
фото: © УФСИН Карелии
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Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса православной живописи осужденных "Явление", сообщили в УФСИН Карелии.

В творческом состязании, которое проводилось рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде лишение свободы, приняли участие 5 учреждений уголовно-исполнительной системы Карелии. Все работы были посвящены одной теме – "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа".

При оценке картин жюри учитывали способ, технику написания и следование теме конкурса.

По итогам регионального этапа конкурса места распределились следующим образом: первое место заняла работа осужденного исправительной колонии № 1, второе место у РБ-2, третье место ИК-7.

Работа победителя направлена для участия в финальном этапе Всероссийского конкурса.

Ранее сообщалось, что осужденный из РБ-2 Медвежьегорска создал картину "Святой князь и великий воин Александр Невский", чтобы принять участие в конкурсе православной живописи "Явление".

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Комментарии

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кир
2020-11-16 18:00:22
Шесть лет за убийство, а им конкурсы и награды. Совсем сдурели. :)
Бездельник
2020-11-16 18:31:06
кир, Согласен. В нашем королевстве творится что-то непонятное. :)
Н - новый
2020-11-16 17:49:43
Ночному фотографу кисточку и краски не давать. А то будет сокамерников ночью втихаря рисовать для журнала здоровья
Гость
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