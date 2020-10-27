Заключенный из Карелии написал картину для всероссийского конкурса "Явление"

Осужденный из РБ-2 Медвежьегорска создал картину "Святой князь и великий воин Александр Невский", чтобы принять участие в конкурсе православной живописи "Явление".

По сообщению УФСИН Карелии, конкурс организован ФСИН России совместно с Синодальным отделом Русской православной церкви по тюремному служению. Он проходит в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, "Не числом, а смирением".

В этом году тематика конкурса - "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа". Тема нашла большой отклик среди осужденных, ведь князь Александр Невский сыграл одну из важнейших ролей в становлении русского государства.

Осужденный из РБ-2 Михаил Ш. - художник-самоучка. Творческие способности к рисованию появились у него во время отбывания наказания. Он неоднократно принимал участие в художественных конкурсах. Так, в 2015 году его картине "Патриарх" присвоено первое призовое место и звание лауреата Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных "Не числом, а смирением".

Напомним, в 2020 году работа Михаила "Карельский простор" была представлена на Всероссийской выставке картин "Сохрани надежду".