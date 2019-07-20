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Новости. Общество
13:06, 20 Июля 2019
фото: правительство Карелии

В Кондопоге для переселенцев из аварийного жилья построят многоквартирный дом

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В Кондопоге в районе бульвара Юность, сформирован участок под строительство многоквартирного дома по программе расселения аварийного фонда.

Как сообщили в карельском правительстве, в ходе рабочей поездки в Кондопожский район премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик осмотрел площадку под строительство нового дома. Земельный участок площадью почти 7 тыс. кв. метров сформирован в Кондопоге в районе бульвара Юность. Территория выбрана с учетом расположения инженерных сетей, транспортной и социальной инфраструктуры: рядом находятся школа, садик и больница. Планировкой предусмотрены автомобильная парковка и благоустройство дворовой территории.

По словам главы администрации Кондопожского района Виталия Садовникова, продолжается работа по признанию домов аварийными - с 2017 года порядка 50 зданий получили этот статус. 

Александр Чепик поручил активизировать текущую деятельность по признанию домов аварийными и реализовать программу переселения в максимально короткие сроки для возможного увеличения объемов финансирования федеральным центром и расселения домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

Напомним, Кондопожский район входит в 1 этап программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. До конца 2020 года необходимо расселить 5 395 кв. метров - это 136 квартир, в которых проживают 467 человек. Правительством республики на 2019 год Кондопожскому городскому поселению на реализацию мероприятий программы выделена субсидия в размере 216,5 млн рублей. 

Общий объем финансирования I этапа составляет 741 млн руб., из них 733, 61 млн рублей выделяет Фонд содействия реформированию ЖКХ. Средства будут направлены на расселение 1 237 человек из 464 аварийных жилых помещений общей площадью 18,46 тыс. кв. метров. Данный этап программы будет реализовываться на территории 14 муниципальных образований.

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