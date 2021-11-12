В Конституции Карелии закрепят понятие брака как «союза мужчины и женщины»

В Основной закон республики внесут положение о воспитании в детях патриотизма и гражданственности.

Группа депутатов Законодательного собрания Карелии из партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и Партии пенсионеров внесла на рассмотрение республиканского парламента проект поправок в карельскую Конституцию. Одна из них предусматривает закрепление в тексте Основного закона республики понятия брака как «союза мужчины и женщины», чего в действующей Конституции Карелии до сих пор не было.

Кроме того, депутаты предложили изменить статью 24, касающуюся прав детей, и внести в нее положение о создании в республике условий, «способствующих всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим». В действующем тексте карельской Конституции ни слова не говорится о «воспитании в детях патриотизма и гражданственности», но при этом отмечается, что в республике создаются и развиваются детские дошкольные учреждения, предоставляются льготы и пособия семьям, имеющим детей, другие виды помощи семье». В новой редакции статьи 24 такого положения не будет.