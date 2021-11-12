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В Конституции Карелии закрепят понятие брака как «союза мужчины и женщины»

Новости. Политика
11:05, 29 Ноября 2021
фото: © moscow-psyholog.ru

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В Основной закон республики внесут положение о воспитании в детях патриотизма и гражданственности.

Группа депутатов Законодательного собрания Карелии из партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и Партии пенсионеров внесла на рассмотрение республиканского парламента проект поправок в карельскую Конституцию. Одна из них предусматривает закрепление в тексте Основного закона республики понятия брака как «союза мужчины и женщины», чего в действующей Конституции Карелии до сих пор не было.

Кроме того, депутаты предложили изменить статью 24, касающуюся прав детей, и внести в нее положение о создании в республике условий, «способствующих всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим». В действующем тексте карельской Конституции ни слова не говорится о «воспитании в детях патриотизма и гражданственности», но при этом отмечается, что в республике создаются и развиваются детские дошкольные учреждения, предоставляются льготы и пособия семьям, имеющим детей, другие виды помощи семье». В новой редакции статьи 24 такого положения не будет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Vel
2021-11-29 16:02:51
А общественный транспорт пофиг. Пассаж сносить нельзя без документов-рухнуть может а строить без документов можно. Толерантные они такие. 
Неравнодушный
2021-11-29 13:41:48
В Библии всё уже давно прописано. Очухались.
лесоруб
2021-11-29 13:20:35
Надо что то оригинальное для Карелии, например, союз вепса и карелки :)
Саныч
2021-11-29 12:30:03
Давно пора. А то соседи хотели кровать с тумбочкой поженить. Наконец-то навели порядок.
Гражданин
2021-11-29 12:17:29
Вот блин избранникам заняться нечем.
Давайте каждой кошке присвоим статус "кошка".
Штази
2021-11-29 13:12:37
Гражданин, вот Вы неполиткорректно формулируете. "Кошка" звучит уничижительно, вроде как "девка". Правильнее будет "коша". А у кота будет, соответственно, термин "кош". Короче, надо срочно изменения вносить. Но перед этим широко обсудить, естественно. А то всё вирус да вирус, тем штоли других нету.
Горожанин
2021-11-29 15:43:12
Штази, правильнее будет "кошак". Согласен, надо закрепить в Законе
Вася
2021-11-29 12:04:04
Парфенчиков порядок наведет.
Вася
2021-11-29 11:59:45
Прикольно,а Шандалович не возражает?
Пётр Жаткин
2021-11-29 11:45:32
Ну наконец-то наведут полный порядок в брачной сфере, а то до сих пор брачевались кто угодно с кем угодно -- женщины с козлами, мужчины с коровами.
Hовый
2021-11-29 11:45:04
Есть Конституция РФ. И не надо ничего придумывать. Лишь бы видимость своей нужности создавать.
кир
2021-11-29 12:25:20
Hовый, так точно. Достаточно одной для всех Конституции РФ.
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