"В контакте" начала тестирование собственного мессенджера

"В контакте" начала тестировать свой мессенджер VK Me в виде отдельного приложения без прямой привязки к профилю в соцсети.

Как сообщила пресс-служба компании, с помощью мессенджера пользователи могут обмениваться сообщениями, переводить друг другу деньги, совершать голосовые и видеозвонки, отправлять музыку, стикеры, фото, видео, записывать аудиосообщения, делиться геолокацией.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".