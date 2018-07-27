В Костомукше кто-то выкопал кусты, посаженные по программе благоустройства

В месте отдыха на улице Первооткрывателей неизвестные выкопали красивые кусты, которые были посажены в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщает сайт Костомукшского городского округа Карелии.

Как отмечается, в прошлом году городская администрация благоустроила место отдыха на улице Первооткрывателей: были установлены урны и скамейки, выложена плитка. А в этом году там высадили красивые кусты. Но наслаждались красотой горожане недолго.

По словам пресс-секретаря администрации Артура Алексеева, несколько дней назад он узнал от знакомого, что кусты начали исчезать.

"Видимо, по старой традиции, цветы и декоративные кустарники кто-то начал выкапывать и отвозить к себе на дачу, чтобы любоваться красивыми растениями без посторонних глаз, за высоким забором. По-видимому, для таких людей комфортная городская среда ассоциируется с земляными ямами и грязью", - отмечается в сообщении сайта.