В Костомукше завершается благоустройство пешеходной дорожки возле политехнического колледжа

Ранее дорожка представляла собой тропинку в лесу, по которой каждый день приходилось ходить студентам и горожанам, проживающим в общежитиях по улице Мира.

Теперь дорожка стала не только комфортнее, но и безопаснее.



– Это очередной пример продуктивной совместной работы городской администрации, «Карельского окатыша» и партнеров комбината. Большое спасибо Молодежному совету округа за идею и инициативу в реализации данного проекта, – написал на своей странице Депутат Законодательного собрания республики, генеральный директор «Карельского окатыша» и «Олкона» Максим Воробьёв.



Территория колледжа заканчивается как раз перед дорожкой. По словам директора учебного заведения Виолетты Яцевич, студенты даже дали название тропинке «Тернистый путь к знаниям».



– Другого безопасного пути к колледжу не было. Мы долго ждали эту дорожку и очень рады, что удалось довести этот проект до конца, - ответила директор колледжа.



В планах администрации Костомукшкого городского округа установка освещения.