В ковид-центрах Карелии 524 пациентам помогают побороть коронавирус

Среди 524 больных, поступивших в больницу с коронавирусом, 53 находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 19 марта, в стационарах находятся 524 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 466 – в состоянии средней тяжести, 53 тяжелобольных и 5 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 2 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ – это означает, что аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались два человека и заразились COVID-19 104. Всего в республике за время пандемии инфицирован 42 904 человек. Выздоровели – 39 429. Умерли 355 пациента.