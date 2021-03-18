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В ковид-центрах Карелии 524 пациентам помогают побороть коронавирус

Новости. Общество
12:55, 19 Марта 2021
фото: © Сергей Карпухин/ТАСС
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Среди 524 больных, поступивших в больницу с коронавирусом, 53 находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 19 марта, в стационарах находятся 524 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 466 – в состоянии средней тяжести, 53 тяжелобольных и 5 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 2 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ – это означает, что аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались два человека и заразились COVID-19 104. Всего в республике за время пандемии инфицирован 42 904 человек. Выздоровели – 39 429. Умерли 355 пациента.

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