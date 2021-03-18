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Еще два жителя Петрозаводска умерли от коронавируса

Новости. Общество
09:27, 19 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
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Общее число скончавшихся от COVID-19 в Карелии составляет 355 человек, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Госпитале для ветеранов войн скончались 72-летний и 64-летний мужчины. Оба пациента были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число скончавшихся от COVID-19 в Карелии составляет 355 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 104 человек. Из этого числа заболевших – 100 человек, из них 20 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Всего за время пандемии в Карелии коронавирусом инфицировано 42904 человека.

Выздоровели 39429 человек, за сутки выписан по выздоровлению 171 пациент.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6952,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3017,6 случая, по Северо-Западу – 5338,7.

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