В Кремле надеются остановить падение доходов россиян в этом году

В окружении Путина утверждают, что во многих странах ситуация хуже.

В Кремле надеются остановить падение доходов россиян, вызванное последствиями эпидемии коронавирусной инфекции, в течение нынешнего года. Как сообщило агентство ТАСС, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что оно уже минимизировано.

Песков отметил, что аналогичная ситуация с падением доходов населения сейчас складывается во всем мире, а во многих странах ситуация еще хуже.

«Мы не можем быть свободными от этих негативных последствий. Меры, которые активно и энергично принимает руководство страны, позволяют минимизировать негативные последствия этого кризиса, но полностью избавить нас от этого, к сожалению, эти меры не могут», – заявил Песков.