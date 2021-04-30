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В Кремле надеются остановить падение доходов россиян в этом году

Новости. Экономика
22:00, 30 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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В окружении Путина утверждают, что во многих странах ситуация хуже.

В Кремле надеются остановить падение доходов россиян, вызванное последствиями эпидемии коронавирусной инфекции, в течение нынешнего года. Как сообщило агентство ТАСС, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что оно уже минимизировано.

Песков отметил, что аналогичная ситуация с падением доходов населения сейчас складывается во всем мире, а во многих странах ситуация еще хуже.

«Мы не можем быть свободными от этих негативных последствий. Меры, которые активно и энергично принимает руководство страны, позволяют минимизировать негативные последствия этого кризиса, но полностью избавить нас от этого, к сожалению, эти меры не могут», – заявил Песков.

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