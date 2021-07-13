Пресс-секретарь президента РФ сослался на опыт регионов по введению обязательных прививок от коронавируса для отдельных категорий населения.

В Кремле не исключают принятия в России «безальтернативных мер» по вакцинации от ковида. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, комментируя введение во Франции обязательных прививок от коронавируса для медиков и всех работающих в больницах.

"Пока каких-либо решений на этот счет не принималось. Вы сами знаете. Но элементы таких решений уже начали имплементировать на региональном уровне. Главы регионов принимают решения, основываясь на своих особых полномочиях, которые предоставлены им федеральным центром", - цитирует Пескова РИА «Новости».

Как считает пресс-секретарь российского президента, сама логика развития ситуации с пандемией в странах мира говорит в пользу этих решений. По словам Дмитрия Пескова, такие меры «могут стать безальтернативными для того, чтобы побороть эту пандемию и предотвратить дальнейшие вспышки».