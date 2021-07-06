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В Кремле не поддерживают закрытие границ между регионами из-за коронавируса

Новости. Политика
20:30, 06 Июля 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ высказался за оперативные и жесткие меры в субъектах федерации, но без ограничений на административных границах.

В Кремле не поддерживают закрытие границ между регионами из-за ковида. Такую точку зрения высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя принимаемые региональными властями меры по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции.

«В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации действительно нужны достаточно оперативные и временами жесткие меры, но, в то же время, такие меры, как закрытие границ, нельзя сказать, что это такие меры, которые поддерживались бы», – цитирует Пескова РИА Новости.

Вместе с тем, пресс-секретарь президента напомнил, что у руководителей субъектов федерации есть целый набор особых полномочий, и в зависимости от эпидемической ситуации губернаторы принимают самостоятельные решения.

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