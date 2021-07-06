В Кремле не поддерживают закрытие границ между регионами из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ высказался за оперативные и жесткие меры в субъектах федерации, но без ограничений на административных границах.

В Кремле не поддерживают закрытие границ между регионами из-за ковида. Такую точку зрения высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя принимаемые региональными властями меры по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции.

«В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации действительно нужны достаточно оперативные и временами жесткие меры, но, в то же время, такие меры, как закрытие границ, нельзя сказать, что это такие меры, которые поддерживались бы», – цитирует Пескова РИА Новости.

Вместе с тем, пресс-секретарь президента напомнил, что у руководителей субъектов федерации есть целый набор особых полномочий, и в зависимости от эпидемической ситуации губернаторы принимают самостоятельные решения.