В Кремле объяснили вручение повесток в двух регионах России

Пресс-секретарь президента России рассказал, зачем в двух регионах страны начали вручать повестки в военкоматы.

Выдача гражданам повесток в военкоматы — обычная практика, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Естественно, все данные нужно уточнять, обновлять — и в этих рамках ведется постоянная работа», — прокомментировал Песков ситуацию, отвечая на вопросы журналистов.

Накануне власти Воронежской области сообщили о начале вручения повесток в военкоматы жителям региона, особо подчеркнув, что «единственная цель этих мероприятий — исключительно актуализация данных воинского учета».

Сегодня о проведении таких же мероприятий сообщили власти Пензенской области. Они отметили, что повестки рассылают для уточнения личных данных. Также в Пензе проведут плановые военные сборы.