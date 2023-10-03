Чтобы сэкономить, пенсионеры из Австралии отправились в 51 круиз

Стоимость 51 путевки вышла дешевле, чем нахождение в доме престарелых.

Австралийские пенсионеры Марти и Джесс Ансен купили 51 путевку на круиз, следующий один за другим, потому что это дешевле, чем нахождение в доме престарелых, пишет РБК Life со ссылкой на Daily Mail. Супруги могут отдыхать и экономить деньги на аренде.

На борту круизного судна Coral Princess, предназначенного для 2 тысяч пассажиров, пожилые люди отдыхают с июня прошлого года. Они провели здесь более 450 дней.

«Мы на корабле дольше, чем кто-либо другой», — заявляет Марти Ансен.

Даже менеджер отеля на лайнере Рен ван Руен провел на корабле меньше времени, чем супруги Ансен, уточняет издание.

На лайнере пенсионеры Ансен каждый день играют в пинг-понг. Также они могут посмотреть шоу, полюбоваться сменяющимися пейзажами с балкона своего номера.

«Сейчас нам не надо убираться или застилать кровать. Мы даже не знаем, как все это делается, ведь так давно этими вещами не занимались. Так что нам придется остаться на корабле — просто чтобы выжить», — приводит РБК Life слова Марти Ансена.

Они не покупают продукты и не готовят себе еду — питание включено в стоимость.

На корабле уже все знают супругов Ансен. Они стали местными знаменитостями. И останутся в таком статусе еще на восемь месяцев, пока не сойдут на берег. Но Марти и Джесс Ансен уже сейчас планируют следующее путешествие — на круизном лайнере, который еще больше, чем Coral Princess, уточняет РБК Life.

Источник фото: noi.md.