В "ЛабСтори" рассказали, как вернуть часть денег после лечения

Согласно законодательству, при оплате лечения или медикаментов можно получить налоговый вычет или, говоря проще, вернуть себе часть затраченных на лечение денег.

Налоговый вычет – это часть дохода, которая не облагается налогом. Поэтому вы и можете вернуть себе уплаченный налог с расходов, понесенных на лечение. То есть, если вы официально работаете (и, соответственно, платите подоходный налог) и оплатили свое лечение или лечение своих родственников, то Вы можете вернуть себе часть денег в размере до 13% от стоимости лечения.

В каких случаях можно получить налоговый вычет на лечение, читайте далее.