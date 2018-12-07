В "ЛабСтори" рассказали, как вернуть часть денег после лечения

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Согласно законодательству, при оплате лечения или медикаментов можно получить налоговый вычет или, говоря проще, вернуть себе часть затраченных на лечение денег.
Налоговый вычет – это часть дохода, которая не облагается налогом. Поэтому вы и можете вернуть себе уплаченный налог с расходов, понесенных на лечение. То есть, если вы официально работаете (и, соответственно, платите подоходный налог) и оплатили свое лечение или лечение своих родственников, то Вы можете вернуть себе часть денег в размере до 13% от стоимости лечения.
В каких случаях можно получить налоговый вычет на лечение, читайте далее.
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