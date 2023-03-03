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В ЛДПР рассказали о создании волонтерского движения «Плечом к плечу»

Новости. Общество
09:41, 06 Марта 2023
фото: © Родион Севостьянов

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Присоединиться к новому всероссийском движению могут и жители Карелии.

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о создании нового волонтерского движения «Плечом к плечу». В партии уверены, что именно так — плечом к плечу россияне смогу приблизить победу. Леонид Слуцкий призвал объединиться не только всем оппозиционным партиям, но и неравнодушным патриотам страны.

Полгода назад в партию ЛДПР обратились женщины из движения «Шьем для наших». Оно начиналось как инициатива нескольких активисток, а сейчас объединяет женщин в 150 городах России.

«На сегодня мы отправили только из Перми уже 17 тысяч готовой продукции в зону СВО. Если говорить про 150 городов, то я даже не представляю, сколько там изделий, — рассказывает идейный вдохновитель „Шьем для наших“ Элина Патыкова. — Наша помощь — адресная. Мы получаем конкретные запросы от наших ребят, их размеры. Стараемся как можно быстрее все отшить и отправить.»

Сейчас партия ЛДПР полгода помогает швейбатам во многих регионах страны: закупает ткани, швейные машинки, помогает с логистикой и даже отдали один из своих московских офисов партии под швейный цех.

— К ребятам, которые находятся там, мало кто доезжает с гуманитаркой — боятся. Мы передали им груз. ЛДПР нам этим тоже помогает.

Плечом к плечу по всей России уже становятся сотни тысяч волонтеров. Одна из активисток в Карелии — Мария Чебукова.

— У меня на производстве девочки либо кроят, либо шьют. Часто остаются в цеху, — рассказала Мария. — Мы шьем теплые вещи, шапки, балаклавы, перчатки, носилки, белье. Запросы от различных воинских частей и подразделений нашего региона поступают очень и очень часто.

Помимо этого в регионе работает благотворительный фонд «Живой город», который регулярно собирает гуманитарную помощь для тех, кто находится на фронте.

«Мы, партия ЛДПР, взяли „швейбаты“ под свое крыло уже давно. Надеюсь, это помогло движению выйти на такой уровень. Уверен, что „швейбатов“ станет больше по всей России. Победа — это наше общее дело, — добавляет Леонид Слуцкий. — Мы обязательно победим. Низкий поклон всем женщинам, волонтерам, настоящим патриотам, кто и в Москве, и в регионах занимается этим важным делом. Видим ваш ежедневный труд, ценим ваше участие. Будем шить, будем жить и будем побеждать. У нас нет другого выбора»

Партия ЛДПР призывает всех патриотов России объединиться в партию Победы. Для этого создан ресурс — плечо-к-плечу.рф, где можно предложить свою помощь или попросить о ней.

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