В Ленинградской области простились с погибшим в Карелии туристом

Состоялись похороны погибшего в водопаде Кивач жителя города Кировск Ленинградской области.

Как стало известно "Столице на Онего", 28 июня родственники погибшего в водопаде Кивач 31-летнего мужчины приехали в Карелию, чтобы опознать тело, и забрали его домой, в Ленинградскую область.

По информации МЧС Карелии, тело было поднято из акватория реки Суна 24 июня и доставлено в морг Кондопожской больницы.

"Мы со следователями Следственного комитета связались с родными погибшего и предложили помощь в транспортировке, - объяснили в МЧС Карелии, - но родственники приехали на опознание, забрали тело, а от нашей помощи отказались".

По словам жены погибшего, похороны состоялись 29 июня.

На данный момент в следственный отдел следственного управления СК РФ по Карелии в Кондопожском районе проводит проверку по факту случившегося.

Напомним, 17 июня в 13.00 31-летний житель города Кировск Ленинградской области с беременной женой приехал в Карелию на водопад Кивач. Во время прогулки он оступился и упал в водопад. Сильное течение затянуло его во водоворот. Мужчина погиб. Тело погибшего спасатели обнаружили недалеко от водопада на гребне в реке Суна 24 июня.

У погибшего остались беременная жена и двое маленьких сыновей.

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