В лесах Карелии начали подсчитывать кабанов, росомах и белых куропаток

В республике посчитают 12 видов зверей и 4 вида птиц.

С сегодняшнего дня в лесах Карелии начался подсчет диких зверей, сообщили в паблике регионального Минприроды.



Как напомнили в группе, ежегодный учет численности животных в республике проходит с 15 января по 15 марта.



В Карелии считают 12 видов зверей и 4 вида птиц методом зимнего маршрутного учета (ЗМУ). По следам считают белок, волков, кабанов, горностаев, зайцев-беляков, куниц, лисиц, лосей, росомах, дикого северного оленя, рысей, хорей, из птиц — глухарей, тетеревов, рябчиков, белых куропаток.



«Выполнение ЗМУ — это важная работа. Учет позволит определить количество охотничьих ресурсов, и на основании полученных данных рассчитать лимиты на охоту в новом сезоне», — отметил главный специалист отдела государственного мониторинга и использования охотничьих ресурсов Минприроды Карелии Леонид Савастьянов.



В охотугодьях заранее прокладывается маршрут от 5 до 15 километров. Учетчик проходит этот маршрут дважды — в первый день «затирает» увиденные следы животных, во второй фиксирует свежие следы.



В сообществе пояснили, что учет ведется не по всему району в общем, а отдельно по каждому охотничьему угодью. В нем необходимо проложить 7 маршрутов общей суммой 100 километров. В небольших охотничьих хозяйствах, в которых сложно выполнить нормативы, с прошлого года количество маршрутов сокращено до 4 общей суммой 80 километров.



С прошлого года также разрешено проводить учет с помощью снегоходов и лыж.



«Все охотпользователи нашего региона обязаны предоставлять результаты своего учета в Минприроды Карелии в электронном виде до 25 марта», — сообщили в источнике.