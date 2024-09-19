Власти северного района Карелии объяснили, почему только сейчас завершается ремонт школы и повсюду пахнет краской

Ремонт спортивного зала прошел не так, как планировалось.
В Пяозерской школе завершается ремонт спортивного зала, сообщили на странице администрации Лоухского муниципального района. Изначально работы планировалось провести в два этапа: капитальный ремонт кровли и текущий ремонт здания.
Капитальный ремонт кровли был выполнен в срок, но с текущим ремонтом возникли сложности. Подрядчику не удалось завершить все работы к 2 сентября. В частности, пол покрасили только 19 сентября. Из-за запаха свежей краски администрация школы приняла решение о сокращении уроков и переходе на дистанционное обучение на два дня.
В настоящее время учебный процесс в школе идет в штатном режиме. Подрядчик обещает завершить все ремонтные работы и устранить мелкие недочеты в период осенних каникул.
В группе администрации отмечают, что на протяжении всего периода ремонта уроки физкультуры проходят в спортивном комплексе, расположенном рядом со школой.
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