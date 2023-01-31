В магазинах Финляндии опустели хлебные полки

В соседней стране началась забастовка торговых работников.
Финляндию охватила масштабная забастовка торговых работников. Как пишет Yle, в ней участвуют крупнейшие супермаркеты и логистические центры страны.
Из-за акции протеста, организованной финскими профсоюзами, во многих магазинах опустели продуктовые прилавки. В торговых центрах исчез хлеб. Забастовка продлится до выходных.
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