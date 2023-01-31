В магазинах Финляндии опустели хлебные полки

В соседней стране началась забастовка торговых работников.

Финляндию охватила масштабная забастовка торговых работников. Как пишет Yle, в ней участвуют крупнейшие супермаркеты и логистические центры страны.

Из-за акции протеста, организованной финскими профсоюзами, во многих магазинах опустели продуктовые прилавки. В торговых центрах исчез хлеб. Забастовка продлится до выходных.