В магазинах начали продавать Конституцию с поправками

В книжных магазинах появились издания Конституции с поправками, голосование по которым состоится 1 июля.

В книжных магазинах появились издания текста Конституции с поправками, которые вынесены на голосование 1 июля, пишет РБК.



"Конституция Российской Федерации. Вступает в силу со дня официального опубликования результатов общероссийского голосования", – указано на обложке выпущенной издательством "Омега-Л" брошюры. Также продается текст Конституции "с последними изменениями на 2020 год" от издательства "Эксмо".

Конституцию с поправками выпустило и издательство "Проспект". Решение издавать Конституцию с учетом предложенных поправок было принято руководством "Проспекта" еще в марте, следует из письма гендиректора издательства Леонида Рожникова к коллегам, в котором он объясняет законность выпуска новой редакции Конституции.



"Понимая, что публикация данной редакции до дня всероссийского голосования может вызвать вопросы у потребителей, мы специально указываем" на то, что "изменения вступают в силу со дня официального опубликования результатов общероссийского голосования", говорится в письме.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу РБК оценить факт продажи текста новой Конституции до того, как состоялось общероссийское голосование, а результаты его, соответственно, неизвестны, заявил: "Не вижу здесь ничего особенного, тем более что там четко указывается, что [Основной закон] вступает в силу только после голосования. Нужно же публиковать то, за что люди будут голосовать".

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Изменения в Основной закон будут считаться одобренными, если за них проголосуют более половины граждан, принявших участие в плебисците. В этом случае поправки вступят в силу со дня опубликования результатов общероссийского голосования.