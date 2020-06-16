890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Когда откроются границы со странами Евросоюза: прогноз туроператоров 1
Сегодня 09:01
Мужчина утонул в Онежском озере 1
Сегодня 11:00
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
Сегодня 08:56
Ребенка госпитализировали после жесткой аварии в Карелии
Сегодня 10:41
Четверо человек утонули, спасая ребенка в Забайкалье 3
Сегодня 11:42

В магазинах начали продавать Конституцию с поправками

Новости. Общество
19:10, 16 Июня 2020
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС
Загрузка...

В книжных магазинах появились издания Конституции с поправками, голосование по которым состоится 1 июля.

В книжных магазинах появились издания текста Конституции с поправками, которые вынесены на голосование 1 июля, пишет РБК.

"Конституция Российской Федерации. Вступает в силу со дня официального опубликования результатов общероссийского голосования", – указано на обложке выпущенной издательством "Омега-Л" брошюры.  Также продается текст Конституции "с последними изменениями на 2020 год" от издательства "Эксмо".

Конституцию с поправками выпустило и издательство "Проспект". Решение издавать Конституцию с учетом предложенных поправок было принято руководством "Проспекта" еще в марте, следует из письма гендиректора издательства Леонида Рожникова к коллегам, в котором он объясняет законность выпуска новой редакции Конституции.

"Понимая, что публикация данной редакции до дня всероссийского голосования может вызвать вопросы у потребителей, мы специально указываем" на то, что "изменения вступают в силу со дня официального опубликования результатов общероссийского голосования", говорится в письме.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу РБК оценить факт продажи текста новой Конституции до того, как состоялось общероссийское голосование, а результаты его, соответственно, неизвестны, заявил: "Не вижу здесь ничего особенного, тем более что там четко указывается, что [Основной закон] вступает в силу только после голосования. Нужно же публиковать то, за что люди будут голосовать".

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Изменения в Основной закон будут считаться одобренными, если за них проголосуют более половины граждан, принявших участие в плебисците. В этом случае поправки вступят в силу со дня опубликования результатов общероссийского голосования.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Алексей
2020-06-16 19:47:08
Обнаглели совсем, но ничего будущее покажет
petronik
2020-06-16 19:23:11
Верх цинизма.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими устроили женщины в Карелии на ремонтируемом участке трассы
15.06.2020, 09:35
Жесткая авария произошла в Петрозаводске – пострадал мужчина (ФОТО И ВИДЕО)
12.06.2020, 09:12
За сутки в Карелии выявили рекордное количество заражений коронавирусом - 81 случай
13.06.2020, 12:53
Одиночный пикет в защиту арестованного оппозиционера Платошкина прошел в Петрозаводске (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 12:30
Обществоведение
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 3
Жители Петрозаводска требуют признать незаконным перевод части зеленой зоны в районе Ключевского карьера под строительство детского сада.
Нельзя просто промолчать 17
15.06.2020 13:00
Доктор с необычными трубочками 1
11.06.2020 12:40
"Люди вынуждены экономить" 10
10.06.2020 11:25
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 8
09.06.2020 14:33
Вся аналитика

Чтиво

10.06.2020 11:35
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на COVID-19 и экспресс-тест на антитела IgM и IgG
Для забора анализов на COVID-19 "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный боксы с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе исключить возможные контакты пациентов между собой.
Сочи ждет гостей в санатории
08.06.2020 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»