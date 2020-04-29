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В майские праздники водителей Карелии проверят на трезвость

Новости. Общество
17:40, 29 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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Во всех районах республики пройдут спецрейды, в ходе которых водителей проверят на состояние алкогольного опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.

С 30 апреля и по 12 мая сотрудники Госавтоинспекции во всех районах республики при ежедневном несении службы, а также в ходе специальных рейдов проведут проверки водителей на состояние опьянения. Вместе с тем, со всеми участниками движения будут проведены индивидуальные беседы, акцентируя их внимание на основных факторах риска в дорожном движении, в том числе при управлении транспортом в состоянии опьянения.

В ГИБДД отмечают, что по статистике именно в выходные и праздничные дни увеличивается число нетрезвых нарушителей, а вместе с тем возрастает опасность совершения ДТП. Так по воскресным дням было пресечено более 140 фактов управления автотранспортом водителями в состоянии опьянения. По четвергам и пятницам водители реже всего садятся пьяными за руль автомобиля – менее чем по 70 нарушений выпадает на эти дни.

С начала года зафиксировано 690 нарушений нетрезвыми водителями. И, несмотря на жесткие меры, предусмотренные уголовным законодательством, случаи повторного управления автотранспортом в состоянии опьянения также участились. В соответствии с Уголовным кодексом РФ в этом году привлечены к ответственности 79 водителей.

В этом году на карельских дорогах в 9 дорожных авариях, совершенных нетрезвыми водителями, пострадали 9 человек, один участник движения погиб.

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