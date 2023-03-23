В массажном салоне на границе с Карелией занимались проституцией (18+)

Массажисток вынуждали оказывать клиентам салона сексуальные услуги.

Финский суд вынес обвинительный приговор двум женщинам, которым инкриминировалось занятие проституцией в приграничной коммуне Хюрюнсалми, расположенной неподалеку от карельского города Костомукши. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, которая расследовала это дело вместе с полицией, сексуальные услуги оказывал салон тайского массажа.

Многие его работницы были вынуждены стать массажистками из-за нехватки денег. По словам свидетелей, им пришлось заниматься проституцией, чтобы заработать себе на жизнь.

Хозяйку салона суд приговорил к 5 месяцам лишения свободы условно. Кроме того, ей придется заплатить финскому государству почти тысячу евро за полученный незаконный доход.