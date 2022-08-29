В МЧС Карелии рассказали, что делать, если заблудились в лесу

Специалисты посоветовали заблудившимся грибникам и ягодникам помнить, что их обязательно будут искать.

Как отметили в МЧС, большинство жителей нашей республики хорошо знают правила поведения в лесу, умеют в нем ориентироваться, посещают хорошо знакомые места, но при этом каждый год спасатели выходят на поиск очередного заблудившегося грибника или ягодника.

Как правило, большинство людей, потерявшихся в лесу, как оказывается, потеряли ориентиры и заплутали в хорошо знакомом им месте. Почему так происходит? Подводят человека азарт, суета и усталость.

Не поддавайтесь азарту!

Вспомнив о времени, человек начинает суетиться, торопиться успеть собрать больше лесного урожая. В охоте за дарами леса заядлый грибник или ягодник готов обойти весь лес. Особенно обидно, если дары эти попадаются не сразу и кажется, что их маловато. Возникает желание проверить все знакомые грибные и ягодные места, которые изначально даже и не планировалось посетить. Вот почему иногда заблудившегося в лесу человека спасатели находят вдалеке от маршрута, о котором он рассказал своим близким перед походом.

Помните, если вы указали родным свой маршрут и время возвращения, строго следуйте своим словам!

Что делать, если Вы все же заблудились?

• Главное — не поддаваться панике!

• Остановитесь, лучше на открытой приметной горке, отметьте это место каким-либо заметным на расстоянии предметом. При этом сделайте сверку по компасу, по солнцу и часам, чтобы не потерять направление, откуда вы пришли;

• Постарайтесь отдохнуть, поесть;

• Запомните, к людям Вы сможете выйти, двигаясь вдоль лесного ручья или речки вниз по течению;

• Внимательно прислушивайтесь к звукам в лесу — возможно, Вы услышите выстрел из ружья или шум машины или поезда.

• В лесу нельзя быть рассеянным! Не передвигайтесь по лесу бегом и в ночное время. Смотрите под ноги, чтобы не упасть и не получить травму. Не ешьте незнакомые вам ягоды.

Запомните: вас обязательно будут искать, но спасение во многом зависит от вашего грамотного поведения.