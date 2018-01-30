В МЧС рассказали подробности спасения рыбаков на Онего

У рыбаков сломалась подсветка на навигаторе, сообщили в МЧС по Карелии.

Тревожное сообщение о том, что помощь спасателей требуется двум жителям Пудожского района в районе Тумберских островов поступила 29 января в 21.30.

Как выяснилось, при возвращении с рыбалки на снегоходе с санями у рыбаков сломалась подсветка на навигаторе. В сложившейся ситуации они приняли решения сократить путь и напрямик выйти на берег, но во время движения рыбаки попали в промоину на торосовое поле и самостоятельно в темное время суток выбраться не смогли. О происшествии они сразу сообщили на пульт пожарно-спасательной части и своим друзьям.

Для оказания помощи к месту происшествия были направлены суда на воздушной подушке Пожарно-спасательной части № 14 по охране острова Кижи, музея-заповедника "Кижи" с сотрудниками на борту и Медвежьегорского поисково-спасательного отряда Карельской поисково-спасательной службы.

"В 23.30 от терпящих бедствие поступила информация о том, что им оказана помощь. Друзья оказались ближе к месту происшествия и вовремя пришли на помощь", - отметили в пресс-службе МЧС Карелии.

Любителям подледного лова стремящимся, вопреки здравому смыслу на реки и озера для зимней рыбалки, сотрудники МЧС рекомендуют строго соблюдать правила поведения на водоемах и не выходить на лед в этот период. Для экстренной связи с пожарными и спасателями звоните по телефону 101 (мобильная связь), 01 (проводная связь).