В Медвежьегорске упразднят городскую администрацию

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Депутат горсовета Валентина Евсеева считает, что карельские чиновники разрушают местное самоуправление.
Накануне Нового года горсовет Медвежьегорска одобрил изменения Устава городского поселения, которые упраздняют администрацию муниципального образования. Против этого решения выступили всего четыре депутата, которые считают, что тем самым в районном центре ликвидируется и местное самоуправление.
"Вместо укрепления городской администрации, которая только-только устоялась, ее разрушают ради удобства чиновников", – считает депутат горсовета Медвежьегорска Валентина Евсеева.
Читайте подробнее в интервью, которая депутат дала "Столице на Онего".
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