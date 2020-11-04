В Медвежьегорске восстановлена работа автобусного маршрута №4

В Медвежьегорске с 5 ноября восстановлено движение автобусного маршрута №4.

Ранее в адрес председателя Законодательного собрания Карелии Элиссана Шандаловича поступали жалобы граждан на отмену единственного автобусного маршрута, по которому жители отдаленной от центральной части города улицы Верхняя и ближайших к ней домов могли добраться до работы, магазинов, школы.

Элиссан Шандалович направил обращение Главе районной администрации Максиму Антипову с просьбой оказать содействие в решении вопроса.

По информации местных властей, с предпринимателем, занимающимся пассажирскими перевозками, проведен ряд встреч и накануне были достигнуты договоренности о возобновлении движения. Как уточнил Глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов, с 2021 года перевозчику будет предоставляться субсидия на компенсацию выпадающих доходов, которая даст возможность сделать рейсы на маршруте неубыточными.