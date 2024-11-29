В Медвежьегорском районе обнаружили факт воровства электроэнергии

В одной из квартир со счетчика была снята антимагнитная пломба.

Сотрудники Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Медвежьегорском районе выявили у гражданки факт безучетного потребления электроэнергии, сообщили в паблике Медвежьегорского района.

При проверке обнаружили незаконное вмешательство в работу прибора учета электроэнергии путем снятия антимагнитной пломбы с прибора учета. Материальный ущерб составил более 44 тысяч рублей.



Документы по данному факту направили в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.



За воровство электроэнергии и умышленный вывод из строя приборов учета электрической энергии предусмотрена ответственность по статье 165 УК РФ. Статья предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет со штрафом до 80 тыс. рублей. В отдельных случаях хищение электроэнергии наказывается лишением свободы до 5 лет

— предупредили в источнике.