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В Медвежьегорском районе обновили общественный автопарк

Новости. Общество
09:54, 24 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
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С целью улучшения транспортного обслуживания граждан в Медвежьегорский район поступили два новых автобуса для перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам.

Введение в эксплуатацию новых средств передвижения будет способствовать  улучшению транспортного сообщения в районе.

Напомним, что ранее в адрес председателя Заксобрания Карелии Элиссана Шандаловича поступали жалобы от жителей Медвежьегорского района республики в связи с отменой единственного автобусного маршрута, по которому жители отдаленной от центральной части города улицы Верхняя и ближайших к ней домов могли добраться до объектов социальной инфраструктуры. Элиссан Шандалович направил обращение главе районной администрации Максиму Антипову с просьбой оказать содействие в решении вопроса. В ходе совместной работы транспортное сообщение автобусного маршрута №4 было восстановлено.

По информации местных властей, рейсы были отменены организацией-перевозчиком из-за больших расходов на пассажирские перевозки, в связи с чем Законодательное собрание Карелии направило обращение в правительство республики по вопросу оказания финансовой помощи перевозчикам в Медвежьегорском районе.

Так, была достигнута договоренность между перевозчиками и муниципальными органами власти, что  с 2021 года перевозчику будет предоставляться субсидия на компенсацию выпадающих доходов, которая даст возможность сделать рейсы на маршруте безубыточными.

Средства уже заложены в бюджете Республики Карелия на 2021 год – это  дотации на сумму 86,9 млн. рублей. Благодаря дополнительно выделенным средствам перевозчики республики получат поддержку из бюджета и рейсы перестанут быть убыточными.

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