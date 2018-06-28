В "Мемориале" назвали политическим преследованием новое дело против Дмитриева

Новое уголовное дело, возбужденное против главы карельского "Мемориала", историка Юрия Дмитриева, является фактом политического преследования, считает член правления международной некоммерческой организации "Мемориал" Олег Орлов.

"Налицо факт политического преследования. Уголовное дело возбуждено, потому что прокуратура не может остановиться", - сказал Орлов "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, возвращение Верховным судом Карелии на повторное рассмотрение в нижестоящий суд первого дела Дмитриева было "очень странным", поскольку основанием для этого были названы новые обстоятельства, чего не должно быть при рассмотрении уголовного дела.

"Теперь они делают хорошую мину при плохой игре, якобы открылись новые данные, и они возбуждают новое дело. Вполне очевидно, что они просто не могут отстать, хотя рассыпалось их прошлое обвинение, и непонятно на чем будет основано новое", - добавил Орлов.

По его словам, в этой ситуации "Мемориал" будет в юридическом плане поддерживать защиту, а в общественном - продолжать общественную кампанию, которая развернута вокруг Дмитриева.

"Что еще мы можем делать? Добиваться правды. На первом суде правда вылезла целиком и полностью, что дело яйца выеденного не стоит, обвинение непонятно на чем было построено, на неправомочных обвинениях и непонятно где взятых "доказательствах". Думаю, что то же самое произойдет и на следующем суде", - сказал Орлов.

Ранее в четверг пресс-секретарь карельского управления СКР Виталий Коновалов сообщил "Интерфаксу", что следствие возбудило в отношении Дмитриева уголовное дело по статье о сексуальном насилии.

"Дело возбуждено по пункту "б", части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста - ИФ) ", - сказал Коновалов.

Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев заявил, что его подзащитный был задержан правоохранительными органами 27 июня. По его сведениям, в четверг Петрозаводский городской суд, вероятно, рассмотрит ходатайство следствия об аресте Дмитриева.

По версии следствия, в период с 2012 года по 2016 год подозреваемый, проживая в городе Петрозаводске, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери.