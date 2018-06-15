В мэрии назвали самый удачный цветник, который у них получился при благоустройстве Петрозаводска

Работники городского комбината благоустройства продолжают высадку цветов на клумбах Петрозаводска, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Украшение цветников будет завершено к концу месяца. На этой неделе специалисты высаживают декоративные растения в центральной части города.

Возделаны клумбы на площади Ленина, в Губернаторском парке и возле здания отдела ЗАГС на улице Еремеева.

"В эти дни производится высадка бегонии и пепельника. Очень удачным получился цветник в Губернаторском парке. На следующей неделе будут украшены клумбы вдоль проспекта Карла Маркса, после чего специалисты продолжат работу с цветниками в других районах города", - отметила начальник управления благоустройства и экологии администрации Анна Дудырина.

В этом году в рамках муниципального контракта в Петрозаводске будут высажены более 225 тысяч декоративных растений. В основном это пепельник, тагетес, петуния, виола, сальвия, бегония.