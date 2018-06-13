В мэрии назвали управляющие компании, которые лучше всех убрали смет во дворах Петрозаводска

В Петрозаводске завершается уборка придомовых территорий от смета, сообщили в пресс-службе администрации города.

В период с 28 мая по 6 июня сотрудники муниципального учреждения "Служба заказчика" и администрации Петрозаводска провели очередную проверку качества уборки дворовых территорий от смета.

"Работы по уборке смета завершаются всеми управляющими организациями города. Наиболее качественно с отчисткой дворовых территорий многоквартирных домов справились ООО "Гарантия-Плюс", ООО "ТеплоАвтоматика", ООО "Петрозаводская коммунальная компания", ООО "ОнегоСтройСервис", ООО "Управляющая компания №1", - отметила начальник отдела инженерной инфраструктуры жилищного хозяйства Наталья Чернобай.