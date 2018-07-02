В мэрии объяснили внезапную отмену салюта в День города

В администрации Петрозаводска объяснили, почему праздничный фейерверк в День города был отменен и горожан об этом заранее не предупредили.

В субботу в карельской столице прошли мероприятия, посвященные 315-летию Петрозаводска. В полночь должен был прогреметь салют, но этого не произошло.

Как рассказали "Столице на Онего" в мэрии, салют отменили из-за сильного ветра.

"Очень был сильный ветер. В МЧС пришли к заключению, что это опасно – запускать салют при такой погоде, - отметили в администрации. – Ветер дул в сторону города, и существовал риск, что снаряд отнесет на застройку, на людей".

Причем, добавили в администрации, ветер усилился примерно за час до полуночи. Потому-то власти никого и не предупредили о том, что фейерверка не будет – для них самих это стало неожиданностью.

"Специалисты готовились до последнего, еще в 12 часов дня начали подготовку, - рассказали в мэрии. – Но погода ухудшалась на глазах, ветер усиливался, и было принято решение об отмене салюта. Хотя еще буквально за час до этого готовы были стрелять".

Фейерверк в Петрозаводске готовила компания "Пиро-Росс" из Сергиева Посада, которая ранее уже работала на праздничных мероприятиях в карельской столице.

Сейчас в городской администрации обсуждают возможность переноса салюта на другой день.