В мэрии Петрозаводска напомнили, как выгуливать собак, чтобы не нарваться на штраф

В пятницу утром в Петрозаводске прошел профилактический рейд в местах массового выгула собак, сообщили в мэрии.

"31 августа с 7 до 9 часов специалисты осуществили выход на территорию Губернаторского парка и парка "Ямка" с целью выявления и профилактики административных правонарушений в области выгула домашних животных", - сказано в сообщении администрации.



фото: мэрия Петрозаводска

В рейде приняли участие сотрудники городского управления ЖКХ, полиции и республиканского Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

"По результатам рейда будет рассмотрен вопрос о принятии мер административного воздействия к владельцам животных, допустивших нахождение их питомцев без поводка и намордника, использовавших уличные игровые и спортивные комплексы, детские игровые площадки, спортивные площадки и их оборудование для выгула и дрессировки собак, а также допустивших отправление естественных надобностей вне установленного для этого места, и не принявших мер по уборке за своим питомцем", - отметили в мэрии.

В городской администрации напомнили, что согласно региональному закону "Об административных правонарушениях" предусмотрена ответственность:

статьей 2.3 – за выгул собак в том случае, если собака выгуливается без намордника и поводка (штраф для граждан – до 1 тысячи рублей);

- частью 9 статьи 2.14 – за использование размещенных на территориях общего пользования уличных игровых и спортивных комплексов, детских игровых площадок, спортивных площадок и их оборудования для выгула и дрессировки собак (до 3 тысяч рублей);

- частью 23 статьи 2.14 – допущение владельцами собак и иных домашних животных самостоятельного выгула собак и иных домашних животных, оставление их без присмотра на территориях общего пользования (до 4 тысяч рублей);

- частью 25 статьи 2.14 – непринятие владельцами собак и иных домашних животных мер по уборке части территории общего пользования, загрязненной продуктами жизнедеятельности собак и иных домашних животных, при их выгуле (до 2 тысяч рублей);

- частью 3 статьи 2.15 – допущение отправления естественных надобностей собаками и иными домашними животными в подъездах многоквартирных домов, на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках и иных не предназначенных для этого общественных местах (в случае если происходит загрязнение территории экскрементами) (до 1 тысячи рублей).

"Кроме того, Правила содержания собак и иных животных установлены разделом 7 Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в Петрозаводском городском округе, утвержденных Решением Петрозаводского городского Совета от 03.06.2014 №27/27-414: запрещено появляться с собакой без поводка и намордника в общественных многолюдных местах, выгул собак на озелененных территориях общего пользования допускается только на поводке, спускать собаку с поводка можно в малолюдных местах (в отсутствие детей, собак крупных агрессивных пород – в наморднике), владелец животного обязан убрать экскременты питомца", - заключили в мэрии.