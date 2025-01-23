В мэрии Петрозаводска обсудили итоги работы Госинспекции труда

В администрации Петрозаводска 27 января прошло планерное совещание, на котором выступила руководитель Государственной инспекции труда в Карелии Татьяна Черечукина, сообщили в паблике мэрии.

Работа Государственной инспекции труда Карелии строилась в условиях моратория на контрольно-надзорную деятельность. В 2024 году поступило 766 жалоб от граждан. Это несколько больше, чем за 2023 год. Этому способствовала, в том числе, наша работа со СМИ, а также то, что нам удается в условиях моратория строить взаимодействие с работодателем. Так, за прошлый год были восстановлены права 229 работников, погашена задолженность в размере около 3 млн рублей — рассказала Татьяна Черечукина.

Кроме того, руководитель ведомства отметила, что основная работа инспекции сейчас — это профилактика нарушений. В 2024 году был сделан упор на более детальную работу по профилактическим визитам, количество предостережений снизилось.

Профилактические визиты проводятся как взамен плановых контрольно-надзорных мероприятий, так и по заявлениям работодателей. Хотелось бы отметить, что сейчас активно работаем с детскими дошкольными учреждениями. После таких визитов количество обращений от работников таких учреждений заметно снизилось. Их крайне мало — добавила Татьяна Черечукина.

Обратиться в трудовую инспекцию можно по адресу: Петрозаводск, Станционная улица, д. 24. Консультации работодатели и граждане могут получить не только в очном формате — существует горячая линия (8 (8142) 78-43-67), а также электронный сервис — .