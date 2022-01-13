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В мэрии Петрозаводска обсудят меры поддержки местного бизнеса

Новости. Общество
14:43, 14 Января 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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О предстоящей 17 января планерке рассказал Владимир Любарский.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о предстоящей в понедельник, 17 января, планерке в городской администрации. По словам градоначальника, темой предстоящей планерки будут меры поддержки бизнеса.

Любарский напомнил, что в прошлом году на данные цели были предусмотрены более 110 миллионов рублей. Было заключено 442 соглашение на предоставление финансовой поддержки малым, средним предприятиям, а также самозанятым гражданам. Из этого числа 21 грант был выдан на открытия бизнеса в Петрозаводске.

«Более подробно об этом на планерке расскажет руководитель комитета экономического развития Наталья Тенчурина. Начало, как всегда, в 10 часов. Трансляция по ссылке: https://youtu.be/TAbxK6xjFB8. Если есть вопросы — присылайте в личные сообщения», — отметил глава города.

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Комментарии

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Паниковский Михаил Самюэльевич
2022-01-14 14:59:44
лучше не мешайте
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