В мэрии Петрозаводска пройдет День единого приема граждан

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Открывается предварительная запись для желающих попасть на прием к чиновникам администрации.
Как сообщается на сайте городской мэрии, 12 октября с 11 до 18 часов в здании администрации Петрозаводского городского округа состоится День единого приёма граждан.
Предварительная запись будет производиться 1, 2 и 3 октября с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону: 8 (8142) 71-35-55.
В мэрии уточняют, что для участия в личном приёме заявителю необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность.
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