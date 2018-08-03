В мэрии Петрозаводска рассказали, где косят траву

Администрация карельской столицы контролирует уборку улиц.

Подрядная организация ООО "ТехРент" также ведет выкашивание травы и вырубку деревьев в полосах отвода дорог.

В соответствии с муниципальным контрактом сотрудники "ТехРента" ежедневно выполняют механизированную очистку проезжих частей улиц города, косят растительность газонах.

Сегодня, 3 августа, выкашивание ведется на Зареке и на Голиковке. Скошена трава, обрезаны кустарники и спилены деревья в полосах отвода вдоль проезда Тидена.