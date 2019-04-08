В мэрии Петрозаводска рассказали, как их сотрудница тушила траву

Специалист администрации города и сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в зеленой зоне в центре Петрозаводска, сообщили в мэрии.

Участок горящей прошлогодней растительности вблизи здания 15-б по Лососинской улице был обнаружен дендрологом управления благоустройства и экологии Ариной Еглачевой во время планового обхода зеленых зон города.

Оперативно прибывшие по ее вызову сотрудники пожарной части ликвидировали возгорание, которое могло перерасти в серьезный пожар.

Администрация Петрозаводска напоминает, что в весенний период сухая трава и мусор являются источниками повышенной опасности. Поэтому после таяния снега петрозаводчанам следует соблюдать особую внимательность на территориях, примыкающих к лесным массивам, и в зеленых зонах города.