В мэрии Петрозаводска рассказали, как их сотрудница тушила траву

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Специалист администрации города и сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в зеленой зоне в центре Петрозаводска, сообщили в мэрии.
Участок горящей прошлогодней растительности вблизи здания 15-б по Лососинской улице был обнаружен дендрологом управления благоустройства и экологии Ариной Еглачевой во время планового обхода зеленых зон города.
Оперативно прибывшие по ее вызову сотрудники пожарной части ликвидировали возгорание, которое могло перерасти в серьезный пожар.
Администрация Петрозаводска напоминает, что в весенний период сухая трава и мусор являются источниками повышенной опасности. Поэтому после таяния снега петрозаводчанам следует соблюдать особую внимательность на территориях, примыкающих к лесным массивам, и в зеленых зонах города.
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