В мэрии Петрозаводска рассказали, какие дороги будут ремонтироваться в ближайшие дни

В столице Карелии продолжается масштабный ремонт дорог – "ямочный" и капитальный, поэтому водителям советуют искать пути объезда.

Как сообщили в администрации города, рабочие активно ведут "ямочный" ремонт петрозаводских дорог. К настоящему времени завершены работы в Тепловом проезде, на мосту на улице Мерецкова, в Картодромном проезде и в переулке Ватутина, на участке набережной Гюллинга (от ул. Луначарского до ул. Ригачина), на кольцевом пересечении Комсомольского и Карельского проспектов, улицах Антонова, Сыктывкарской, участке улицы Луначарского, Лесном проспекте (около ул. Сыктывкарской).

В ближайшие дни предполагается удаление поврежденных участков дорожного покрытия на улице Жуковского и в районе Северной Точки.

Одновременно с этим продолжается ремонт магистралей в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Завершается фрезеровка асфальтобетонного покрытия на площади Гагарина, после чего рабочие ЗАО "АБЗ-Дорстрой" приступят к фрезерованию проезжей части улицы Шотмана, где уже несколько дней продолжается разборка тротуаров, а на некоторых участках тротуаров начато устройство основания.

В выходные запланированы работы по устройству выравнивающего слоя на проезжей части Красноармейской улицы, после чего там начнется укладка основного слоя асфальта.

Администрация города предупреждает водителей о связанных с дорожными работами временных затруднениях движения и просит выбирать для своих транспортных средств объездные маршруты.