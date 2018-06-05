В мэрии Петрозаводска рассказали, какие улицы отремонтируют в ближайшие дни

Работы будут продолжены, как только позволят погодные условия.

По информации начальника управления городского хозяйства и транспорта городской администрации Андрея Бекелева, в Петрозаводске идет ремонт асфальтобетонного покрытия в рамках заключенного с ООО "Онегодорстрой" контракта. На сегодняшний день полностью завершены работы на участках улиц Антонова, Сыктывкарской, Ригачина, Онежской флотилии, Кирова, Лососинском шоссе и на Ругозерском переулке.

- Все работы производятся при непосредственном контроле специалистов комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации, - сказал Андрей Бекелев.

- В ближайшие дни подрядчик начнет работу на проспектах Карла Маркса и Ленина, а также на улицах "Правды" и Краснофлотской.