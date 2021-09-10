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В мэрии Петрозаводска рассказали, куда звонить, если дом не подключили к теплу

Новости. Общество
06:40, 16 Сентября 2021
фото: Столица на Онего

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Отопление подключили у 90% потребителей жилого фонда, уверяют в администрации столицы Карелии.

В администрации Петрозаводска накануне прошло оперативное совещание по ситуации с подключением отопления в жилом фонде. По информации заместителя директора Службы заказчика Дмитрия Ситникова, на данный момент в Петрозаводске теплоснабжение возобновлено в домах 90% потребителей. Как сообщил технический директор АО «ПКС-Тепловые сети» Алексей Проккиев, магистрали полностью заполнены теплоносителем. На внутридомовых системах работают управляющие организации. Их сотрудники проводят регулировку на сетях, выпускают воздушные пробки, препятствующие поступлению теплоносителя в квартиры, а также устраняют возникающие повреждения.

Первый заместитель главы Петрозаводска Инна Колыхматова поручила представителям обслуживающих организаций продолжать работу в ручном режиме, оперативно разрешать нештатные ситуации и информировать население на своих сайтах о проводимых мероприятиях, а также размещать контакты для получения обратной связи. На страницах должны быть доступны номера телефонов диспетчеров либо электронная почта для приёма и обработки сообщений. Жителям Петрозаводска необходимо знать о возможных затруднениях при подключении, а также сроках регулировки. Настройка внутридомовых систем обычно занимает несколько дней с учётом возможных аварий и других ситуаций.

Администрация напомнила жителям города, что при отсутствии отопления гражданам необходимо обратиться в свою управляющую организацию для наиболее оперативного решения проблемы.

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