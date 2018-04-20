В мэрии Петрозаводска удовлетворены уборкой городских парков

На этой неделе сотрудники управления благоустройства и экологии проинспектировали парки и скверы в разных районах города.

Среди проверенных территорий - парк 50-летия пионерской организации, набережная Онежского озера, Прибрежный парк и другие точки карельской столицы.

- Состояние проверенных территорий оцениваем, как удовлетворительное, - сказала начальник управления благоустройства и экологии администрации Анна Дудырина.

По информации Комбината благоустройства, сейчас петрозаводские аллеи, парки и лестничные спуски убирают три бригады.