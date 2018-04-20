Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:57, 20 Апреля 2018

В мэрии Петрозаводска удовлетворены уборкой городских парков

По теме

В Карелии выпустили книгу о том, как 40 лет назад в СССР был сбит пассажирский Boeing 707
20.04.18 12:35
"Детская ипотека" от "Баренц Групп" - время решения квартирного вопроса
20.04.18 11:34
ФОТО: В магазинах Петрозаводска стали продавать фоторамки для "Бессмертного полка"
20.04.18 11:28
Все новости
Загрузка...

На этой неделе сотрудники управления благоустройства и экологии проинспектировали парки и скверы в разных районах города.

Среди проверенных территорий - парк 50-летия пионерской организации, набережная Онежского озера, Прибрежный парк и другие точки карельской столицы.

- Состояние проверенных территорий оцениваем, как удовлетворительное, - сказала начальник управления благоустройства и экологии администрации Анна Дудырина.

По информации Комбината благоустройства, сейчас петрозаводские аллеи, парки и лестничные спуски убирают три бригады.

По теме

В Карелии выпустили книгу о том, как 40 лет назад в СССР был сбит пассажирский Boeing 707
20.04.18 12:35
"Детская ипотека" от "Баренц Групп" - время решения квартирного вопроса
20.04.18 11:34
ФОТО: В магазинах Петрозаводска стали продавать фоторамки для "Бессмертного полка"
20.04.18 11:28
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-04-20 11:28:03
Вчерась прошелся от Гоголя вниз по Красноармейской, а потом свернул к пешеходному мосту через Лососинку в Лососинском парке и в дальше вверх по лестнице (которая на фото 2-я с низу) к лицею на Ля-Рошель. Везде по ходу следования наблюдался привычный срач, а на Красноармейской про асфальтному тротуару было ощутимо мягко идти из-за мощного слоя песка.
У ТГКшного павильона техникой трубоблюстителей раздолбан тротуар, месиво по колено.
Не скажу за остальные парки, но в лососинском парке все как обычно. Надо понимать, этот срач воспринимается как нормативное состояние?
Екатерина
2018-04-20 11:05:44
От такого количества песка под ногами складывается ощущение, что и не Петрозаводск под ногами, а боооольшой пляж
David
2018-04-20 10:34:02
Аеухть! Марсиане устраивают тут свой родной пейзаж.Без респиратора по этому городишке не пройти, и это еще не все амно высохло.
dgin
2018-04-20 10:00:53
А чо с дорогами и дворами ,? Когда от пыли и грязи город очистите , деятели ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.04.2018, 15:13
В Карелию идет похолодание, и это надолго
18.04.2018, 12:25
В Карелии три торговых и четыре спортивных центра опасны для посетителей
16.04.2018, 13:40
В МВД Карелии рассказали подробности падения школьника из окна 3-го этажа
15.04.2018, 13:13
ФОТО: Два человека пострадали в жестком ДТП под Петрозаводском
16.04.2018, 17:06
В Петрозаводске директор госпредприятия задержана при получении взятки
13.04.2018, 10:09
Экс-директор санатория "Марциальные воды" подозревается в хищении 10 млн рублей

Аналитика

19.04.2018 13:51
Расследование
АО "Пряжинское": хроника разорения 3
В суде обнародованы документы АО "Пряжинское" и партнеров, раскрывающие "серые" схемы работы предприятия при различных директорах.
Торговым центрам Петрозаводска грозит массовое закрытие?
18.04.2018 15:16
"Учителя уроки вели полуголодными"
17.04.2018 12:23
"Нечестные, несправедливые, незаконные" 3
17.04.2018 10:58
Алексей Гаврилов: "Тогда половина жителей Петрозаводска должна сидеть" 4
16.04.2018 10:45
Вся аналитика

Чтиво

19.04.2018 10:29
Без политики
"Какие могут быть пригласительные билеты в независимое искусство?" 2
В Петрозаводске с 21 по 29 апреля пройдёт мультикультурная выставка современного независимого искусства – "Первая ЛАСТОЧКА".
Девять признаков плохой площадки автошколы
18.04.2018 12:48
"Я не хочу выбирать между семьей и карьерой" 5
17.04.2018 10:04
Новый дом на Кукковке станет ярким архитектурным акцентом микрорайона 6
17.04.2018 08:52
архив чтиво

Медиа

Пикеты КПРФ против разбитых дорог
17.04.2018 16:51
все фото и видео

Опрос

Нужно ли переименовать улицу Халтурина в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»