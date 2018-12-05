15:58, 05 Декабря 2018
В мэрии Петрозаводска утвердили план городских новогодних и рождественских мероприятий
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Администрация Петрозаводска совместно с МУ "Городской дом культуры" подготовили для жителей и гостей нашего города план новогодних и рождественских мероприятий с 1 декабря 2018 года по 31 января 2019 года.
Образовательные, культурные, социальные и спортивные учреждения представят в каждом микрорайоне оригинальные программы, посвящённые зимним праздникам.
Обращаем внимание, что в план будут вноситься изменения! Актуальную информацию о времени и месте проведения фестивалей, концертов, выставок, интерактивных занятий, конкурсов и новогодних представлений всегда можно получить на сайте "Панорама культуры Петрозаводска".
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