В мэрии Петрозаводска утвердили план городских новогодних и рождественских мероприятий

Администрация Петрозаводска совместно с МУ "Городской дом культуры" подготовили для жителей и гостей нашего города план новогодних и рождественских мероприятий с 1 декабря 2018 года по 31 января 2019 года.

Образовательные, культурные, социальные и спортивные учреждения представят в каждом микрорайоне оригинальные программы, посвящённые зимним праздникам.

Обращаем внимание, что в план будут вноситься изменения! Актуальную информацию о времени и месте проведения фестивалей, концертов, выставок, интерактивных занятий, конкурсов и новогодних представлений всегда можно получить на сайте "Панорама культуры Петрозаводска".