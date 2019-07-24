В мэрии рассказали, где установлены камеры видеофиксации скорости в Петрозаводске

За водителями Петрозаводска наблюдают 8 камер видеофиксации, сообщили в администрации города.

Улично-дорожная сеть столицы Карелии контролируется при помощи восьми приспособлений для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Стационарные аппаратно-программные комплексы "Автоураган ВСМ 2" смонтированы на седьмом километре автодороги Р-21 "Кола" (при подъезде к Петрозаводску) и на Гоголевском путепроводе.

Передвижные комплексы "Крис П" и "Скат" установлены по следующим адресам: наб. Варкауса, 13, пр. Комсомольский, 9, ул. Шотмана, 38, ш. Ключевское, 17, ш. Соломенское, 18, пр. Лесной, 44-б.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей к соблюдению скоростного режима, установленного Правилами дорожного движения для населенных пунктов, а также регулируемого дорожными знаками.