В мэрии рассказали, как преобразится парк в центре Петрозаводска

Благоустройство парка 50-летия пионерской организации начнется в июле, сообщили в администрации Петрозаводска.

Директор компании-подрядчика ООО "Мир-Детям" Анна Серышева рассказала главе Петрозаводска Ирине Мирошник, какие работы будут проведены на этой общественной территории.

Проект благоустройства парка 50-летия пионерской организации разделен на несколько участков. Во входной зоне со стороны улицы Анохина планируется асфальтирование участка дороги, устройство нескольких пешеходных тропинок, выравнивание газона.

Вокруг памятника медведю будет выполнено мощение, рядом установят урны и скамейки с чугунными ножками.

На центральном газоне возле дерева появится круглая скамейка диаметром пять метров.

Кроме того, планируется благоустройство площадки возле лестницы, устройство нескольких пешеходных дорожек и установка детского игрового городка.

Сейчас подрядчик составляет график производства работ и готовится к поставке оборудования. Вскоре в парке начнутся земляные работы. Согласно контракту, завершить благоустройство территории необходимо к 21 сентября, однако директор подрядной организации планирует сдать объект к началу осени.

Напомним, проект по обустройству парка имени 50-летия пионерской организации был выбран жителями города 18 марта этого года в ходе рейтингового голосования по программе "Формирование комфортной городской среды".

Реализацией проекта занимается ООО "Мир-Детям". Стоимость контракта составила 3,8 млн рублей. Этот подрядчик уже устанавливал в 2017 году в карельской столице детские площадки.